Una notte semplicemente magica da Karl Heinz, un posto dove davvero tutte le magie possono accadere. Quasi 40 anni il prossimo anno per il locale e intanto stasera un trio di musicisti eccezionali, Acoustic Vibes, con Andrea Melis alle tastiere Paolo Caredda alla chitarra e la strepitosa cantante Simona, hanno letteralmente stregato il pubblico per oltre 3 ore di musica. Cover incredibili di tutti i cantanti internazionali che hanno trascinato il pubblico. Da Zucchero a Fiorella Mannoia, passando per gli artisti appunto di ogni genere, Monica, cantante incredibile, con il suo gruppo ha trascinato in piccolo pub in una eccezionale jam-session. L’ultima serata dei concerti live di Karl Heinz in quest’anno che rappresentano un piccolo simbolo di Cagliari, molto intimo, dove però la musica può esplodere. E si possono scoprire anche dei nuovi talenti come appunto all’armonica e alla chitarra suoni veramente pirotecnici. Chitarra e armonica come se fosse stato tutto speciale.

Cover a squarciagola nella notte e cantate con quella voglia incredibile di suonare che si respira solo in un posto così incredibile.