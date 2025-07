È stato rintracciato presso la propria abitazione e accompagnato presso una comunità il minorenne autore dell’aggressione avvenuta il 6 luglio all’interno di un locale del quartiere San Michele, culminata nel ferimento grave di un avventore.

Tutto ha avuto inizio con l’intervento degli agenti delle Volanti presso l’Ospedale “Brotzu”, dove il la vittima era arrivata in codice rosso con ferite da arma da taglio. Inizialmente, il giovane aveva riferito di essere stato aggredito in un chiosco del Poetto da uno sconosciuto probabilmente per evitare ulteriori ritorsioni in caso di riconoscimento.

Questa versione è stata poi smentita dagli investigatori della Squadra Mobile che dopo aver individuato l’esercizio commerciale dove si erano effettivamente svolti i fatti, hanno acquisito gravi elementi di prova nei confronti dell’autore dell’accoltellamento, rapidamente identificato.

Infatti, grazie all’analisi dei filmati di videosorveglianza e alla raccolta delle testimonianze, è stata ricostruita la dinamica dei fatti: il minore attorno alle ore 06.30 del 6 luglio, presso un locale pubblico, dopo un alterco con la vittima avvenuto davanti a molti testimoni, con un’azione rapidissima si è dapprima armato prelevando un coltello da un’auto e successivamente ha raggiunto il rivale nei bagni di un locale pubblico, colpendolo con due fendenti, al torace e all’avambraccio così da cagionargli lesioni con prognosi di oltre 40 giorni.

Considerati i gravi e concreti elementi di colpevolezza emersi a carico dell’indagato, la Procura per i Minorenni di Cagliari ha avanzato istanza per l’adozione di una misura cautelare, accolta integralmente dal G.I.P. che ha disposto il collocamento del giovane in una struttura comunitaria.

Nel pomeriggio di sabato, durante la notifica della misura cautelare, il minore è stato colto dagli agenti della Squadra Mobile mentre tentava di disfarsi di un involucro contenente 27 grammi di cocaina e 1 grammo di chetamina, gettandolo dalla finestra della propria abitazione. A seguito del rinvenimento, il giovane è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, condotto presso la comunità in regime di custodia cautelare, visti gli indizi di responsabilità anche per il delitto di lesioni personali gravi e aggravate dall’uso di un coltello.