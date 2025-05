Tragedia questa mattina a San Secondo Parmense. Un uomo di 53 anni ha accoltellato la moglie 48enne alla presenza dei figli minori. I bambini sono corsi in strada disperati a chiedere aiuto. Sono stati i vicini, sentendo le urla, ad allertare i soccorsi e le forze dell’ordine. La donna, ancora vigile all’arrivo del 118, ha riportato diverse ferite al collo e si trova ricoverata in gravissime condizioni nel reparto di Rianimazione all’ospedale Maggiore di Parma. L’uomo è poi scappato in auto ma, nei pressi del ponte sul fiume Taro sulla statale 10, la sua vettura si è scontrata frontalmente con un camion. L’impatto è stato tremendo e l’uomo è morto sul colpo. La polizia municipale si sta occupando delle indagini di rito e non si esclude che l’incidente non sia stata una tragica fatalità ma un gesto estremo del 53enne.