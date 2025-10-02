Il noto giornalista sportivo Enrico Varriale è stato licenziato dalla Rai dopo la condanna a 10 mesi per stalking. A comunicarlo è la stessa azienda: ”In data odierna è stato risolto il rapporto di lavoro tra Rai e Enrico Varriale”, si legge nella nota ufficiale. “L’ex giornalista di Rai Sport è stato licenziato per “giusta causa” in seguito ai due procedimenti penali, di cui uno già arrivato a sentenza di primo grado: Varriale è stato condannato a 10 mesi per “lesioni e stalking”.

La vicenda risale al 2022, quando Varriale fu accusato da una sua ex compagna di stalking e atti persecutori. Il giornalista ha subito quindi una condanna in primo grado a 10 mesi con pena sospesa e ad un risarcimento danni.

Varriale ha sempre negato le accuse e anche il suo legale aveva parlato soltanto di messaggi al fine di chiarire il rapporto con la ex compagna. “Esprimo soddisfazione per la sentenza – ha affermato l’avvocata dell’associazione “Differenza donna” che ha assistito la donna, Maria Teresa Manente –. È il risultato di un lungo processo in cui la persona offesa ha trovato la forza di raccontare in aula, con lucidità e coerenza, il suo vissuto. Le sue dichiarazioni sono state confermate da prove documentali, testimoni e accertamenti tecnici”.

