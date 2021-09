A Uta un nuovo polo scolastico con un investimento da 11 milioni: via alla gara per l’appalto dei lavori

A Uta nascerà presto un nuovo polo scolastico che accoglierà la scuola primaria e secondaria. L’iter è nato nel 2015, quando è stata inserito nell’azione dell’Asse I di iscol@, voluto dall’attuale amministrazione.

“Oggi si conclude la fase progettuale e inizia quella dell’appalto dei Lavori.- afferma il sindaco Giacomo Porcu – l ’area di circa quattro ettari, ex proprietà dell’Agris, sarà riqualificata e rivitalizzata attraverso la connessione tra origini e futuro, tra il verde e la pedagogia, tra scuola e territorio”.

Il Nuovo Polo Scolastico che accoglierà due cicli di studi: nella Scuola Primaria 25 aule, 5 laboratori 2 Spazi mensa, 1 Sala per Attività motoria, 1 Aula morbida, 4 Spazi di relazione e connessione, Spazi per i docenti. Scuola Secondaria 15 aule, 5 laboratori, 1 Palestra con spogliatoi, 2 Aule morbide, 4 Spazi di relazione e connessione 1 Biblioteca scolastica, 1 Sala riunioni, Direzione Didattica e Spazi per i docenti.

“La scuola da sempre al centro dell’attività amministrativa per crescere donne e uomini con pieni diritti e in grado di esprimere liberamente i propri talenti a servizio della società – aggiunge Porcu-. Non vediamo l’ora di veder partire il cantiere e vedersi materializzare questo sogno. Quando le Comunità, le Istituzioni e le parti tecniche lavorano sodo e in sinergia questi sono i risultati. Un esempio da seguire e replicare. Scuole all’avanguardia come questa consentiranno di combattere la piaga dell’abbandono scolastico e ci consentiranno di alimentare una sana crescita della nostra Comunità”.

La vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Michela Mua: “L’investimento di più di undici milioni è il manifesto di una Amministrazione che ambisce a migliorare il livello scolare, culturale, sociale, artistico, educativo, economico di una intera comunità che, attraverso i propri bambini e ragazzi, diventa protagonista anche in ambito extraterritoriale. Si tratta di un traguardo tanto agognato per cui è valsa la pena riproporsi alle ultime elezioni.

È stato un lavoro di squadra che ha coinvolto persone con diverse competenze e attitudini. Ogni risorsa economica impegnata per i bambini e i ragazzi va a beneficio di tutti, per questo ci abbiamo creduto sino in fondo lottando ad ogni difficoltà”.