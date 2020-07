“A Uta l’unico postamat fuori servizio da 5 giorni, costretti ad andare negli altri paesi per prelevare”

Sos a Uta, l’unico postamat della città è infatti fuori servizio da cinque giorni. A segnalare il fatto a Casteddu Online più di un residente. Impossibile compiere qualunque operazione, incluso prelevare. Chi ha una macchina si arrangia e macina molti chilometri per poter raggiungere i paesi limitrofi, discorso diverso per chi è appiedato o per gli anziani. “P ostmat fuori servizio siamo costretti a andare fuori paese per poter prelevare ma le signore di una certa età come fanno a chi non a un mezzo per cui spostarsi?”, chiede, polemico, Daniel M. Molto critica anche Valentina M. “P er poter prelevare e fuori servizio siamo costretti ad andare nei paesi limitrofi per poter prelevare, è una vergogna: disservizi su disservizi”.