A Ussaramanna dal 6 aprile via al “Festival delle erbe spontanee”

Lunedì 1 aprile alle 10.30 all’Orto botanico dell’Università di Cagliari conferenza stampa per presentare il “Festival delle erbe spontanee”, in programma a Ussaramanna dal 6 aprile: in programma gli stati generali della biodiversità in Sardegna, laboratori, escursioni, musica e arte per tutti