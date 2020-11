A Sinnai il Covid non molla la presa: 113 positivi, sei persone all’ospedale

Nove casi in più rispetto al penultimo bollettino, oggi a Sinnai ci sono 113 positivi al Coronavirus. I dati comunicati dalle autorità sanitarie al Comune guidato dal sindaco Tarcisio Anedda non sono incoraggianti, anzi, segnano un ulteriore rialzo. E non tutti i contagiati si trovano in isolamento a casa: per sei persone, infatti, si è reso necessario il ricovero all’ospedale. L’impennata dei casi va avanti da circa una settimana in città.

E il sindaco ritorna a raccomandare a tutti il massimo rispetto delle regole “in materia di prevenzione emanate dalle autorità governative, regionali e comunali”.