A Sindia in zona rossa i positivi salgono a 80, il Sindaco: “Variante più aggressiva del covid”

A Sindia, comune del Nuorese di 1675 anime, in zona rossa dopo l’ultima ordinanza sindacale fino almeno al 30 marzo, i numeri covid continuano a non essere buoni. Come mostra il bollettino pubblicato dallo stesso ente: ad oggi sono 80 i positivi, cinque le persone ricoverate, 68 persone in quarantena fiduciaria.

Numeri che fanno preoccupare e non poco il sindaco Demetrio Luigi Daga: “Si ha quasi certezza che siamo di fronte di una variante più aggressiva del covid”. E per questa ragione chiede ai suoi concittadini di rispettare ancora più rigorosamente le misure di sicurezza e l’ordinanza in vigore per evitare il dilagare del virus. E ancora esprime “vicinanza a coloro che hanno contratto la malattia e ai loro familiari”.