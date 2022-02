A Radio Zampetta Sarda l’appello per aiutare una micia che deve subire un intervento

A RADIO ZAMPETTA, ROSSELLA COSSU DELLA COLONIA MICI-CAPRICCI CHIEDE AIUTO:” ABBANDONATA GATTA DI CASA IN COLONIA CON UN OCCHIO PERFORATO, AIUTATECI PER L’ INTERVENTO!”

La colonia Mici-Capricci oggi vorrebbe raccontarvi una storia molto triste. Qualche giorno fa, nella notte, è apparsa alla colonia una gattina di circa 1 anno e mezzo, molto affamata ed impaurita. Abbiamo provveduto immediatamente a recuperala e abbiamo appreso una spiacevole notizia: dai primi accertamenti veterinari è risultato che è quasi completamente cieca. Per la precisione un occhio, ossia il dx totalmente, mentre il sx si suppone lo sia al 90% circa. Per quanto vorremo rimanere sterili alle polemiche, è nostro dovere esprimere il dissenso e dolore per questa anima innocente abbandonata. Il suo handicap è diventato tale per via dell’indifferenza e del menefreghismo umano, in quanto oltre a non essere stata curata adeguatamente e tempestivamente a tempo debito, è stata anche “scaricata” in un habitat completamente a lei sconosciuto e in mezzo ad una miriade di pericoli, con una probabilità di sopravvivenza pari allo 0. Dopo qualche giorno, Lola (come l’abbiamo chiamata), ha dimostrato immediatamente gratitudine e affetto e si è fidata nuovamente degli esseri umani, nonostante in precedenza altri l’abbiano ridotta immotivatamente così.

Il nostro scopo, ora, è darle il massimo delle cure e dell’affetto che merita, visto che non è stato fatto precedentemente. Chiediamo un piccolo aiuto a tutti voi, per coprire le spese della sterilizzazione, test fiv/felv e piccolo check-up per stabilirne lo stato di salute. Ma la cosa fondamentale, chiediamo principalmente aiuto per una visita oculistica specialistica per cercare di salvare l’occhio sx e garantire una percentuale del visus maggiore.

Sappiamo che è un periodo difficile, ma è un piccolo contributo per regalare un po’ d’amore e una vita migliore a una gattina che ha già sofferto abbastanza.

La cifra totale da raggiungere è 600€, si spera di poter organizzare un’altra raccolta per un eventuale intervento all’occhio sx.

Alleghiamo preventivo veterinario nelle foto.

Grazie a tutti voi!

Per info:

– Susanna whatsapp e chiamate 3400814762

– Rossella whatsapp e chiamate 3479072489

Per donare:

Oppure IBAN intestato a Rossella Cossu

IT95Q0301503200000005982381