Cagliari, stage di Dressage all’ippodromo con Valentina Truppa

L’Associazione Caralis Equestre organizza il 7 e 8 Marzo 2020 (08:00 – 19:00), presso l’Ippodromo di Cagliari, l’evento straordinario “STAGE DRESSAGE” Lo stage sarà realizzato con il CAVALIERE OLIMPICO Valentina Truppa, tecnico di 3° Livello della Federazione Italiana Sport Equestri, Campionessa Italiana Freestyle Assoluti 2021 Un evento non solo sportivo ma anche storico e turistico realizzato nella splendida location situata tra il Parco del Molentargius e la spiaggia del Poetto, L’IPPODROMO A. GUTIERREZ DI CAGLIARI PRIMA VOLTA A CAGLIARI PER IL CAVALIERE OLIMPICO VALENTINA TRUPPA, Appuntato dei Gruppi Sportivi dell’Arma dei Carabinieri – Cavaliere Olimpico – Olimpiadi di Londra 2012

– Riqualificata alle Olimpiadi di Rio 2016

– Medaglia di bronzo Coppa del Mondo di DRESSAGE

– Campionessa Italiana Campionato Tecnico ed Artistico negli anni 2009 – 2010 -2011 – 2012 – 2013 – 2014

– Campionessa Italiana Campionato Artistico 2021

L’Associazione Caralis Equestre promuove e divulga tutti i legami storico-culturali che hanno caratterizzato la cultura Italiana e, nello specifico, quella Sarda durante la dominazione Spagnola. L’obiettivo è la valorizzazione del Dressage ed in generale dell’Equitazione sotto il profilo agonistico ed artistico, ove alla base vi è un assoluto rispetto per il cavallo. “L’uomo non può dominare il cavallo se prima non domina se stesso”. Ciò significa dominare il proprio corpo, le proprie emozioni e le proprie paure prima ancora di richiedere un completo autocontrollo al cavallo.Lo “Stage Dressage” si svolgerà presso il Caralis Equestre, all’interno dell’Ippodromo A. Gutierrez di Cagliari con posti limitati. Per informazioni e prenotazioni: urp.caralisequestre@gmail.com – +39 3280954224 – 3387091693 – 3426329850 www.caralisequestre.com

Caralis Equestre è un Associazione Culturale Sportiva Dilettantistica, affiliata alla Federazione Italiana Sport Equestri ed al Centro Sportivo Italiano, i cui obiettivi sono favorire la diffusione della cultura equestre ed in particolar modo dell’Equitazione Classica e dell’Alta Scuola sotto il profilo storico-culturale, musicale-artistico e sportivo. Tra i suoi obiettivi vi sono la promozione del Dressage ed in generale dell’Equitazione sotto il profilo Agonistico ed Artistico, ove alla base vi è un assoluto rispetto per il cavallo.

Il Dressage

Il dressage è una disciplina equestre OLIMPICA chiamata anche “gara di addestramento”, in quanto cavallo e cavaliere eseguono movimenti prevalentemente geometrici su un campo di forma rettangolare, di dimensioni 20×40 metri per le gare di basso livello e 20×60 in quelle di livello medio/alto.

Il dressage rappresenta il livello superiore di addestramento di un cavallo, destinato a portarlo a una completa obbedienza in modo da rispondere ai minimi ordini del cavaliere ed eseguire figure e movimenti con un notevole livello di perfezione e di eleganza. Il dressage è la forma agonistica dell’equitazione accademica o di maneggio, arte sviluppatasi nel Cinquecento in Italia e perfezionatasi nel Settecento in Francia.