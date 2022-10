A Quartu ritorna il luna park: “Giochi per tutti senza restrizioni, bentornata normalità”

Hanno gioito e sorriso mentre montavano, sotto un sole di metà ottobre decisamente caldo, l’autoscontro, le giostrine, il tiro al bersaglio, il tagadà, la rana pazza e il crazy dance. I giostrai ritornano, anche nel 2022, a Quartu Sant’Elena, nello storico spiazzo di via Cecoslovacchia. Il rione di Pitz’e Serra riabbraccia il divertimento del luna park, le luci e le urla di felicità dei bambini, ma anche degli adulti. E sette giostrai tornano a lavorare a pieno ritmo e senza nessun tipo di restrizioni: ogni giorno, dal lunedì alla domenica, dalle 17 alle 21, i giochi saranno a disposizione di tutti. L’ok al suolo pubblico è arrivato dal Comune di Quartu, che ha deciso di destinare anche in questo primo scorcio di autunno l’area ai giostrai.

“Siamo felici e molto carichi”, spiega a Casteddu Online Mirko Mura. “Siamo sette famiglie che vivono solo di questo. I nostri giochi, la nostra storia è tutta qui. Doniamo felicità, e negli ultimi due anni è stato molto difficile farlo per colpa del Coronavirus. Ora possiamo tornare a portare il pane a casa senza dover più aspettare aiuti o promesse dalle istituzioni. Abbiamo tante sorprese in cantiere, anche per Halloween. Speriamo davvero di non fermarci mai più”.