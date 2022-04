A Quartu l’asfalto per riparare le strade arriva da Parma: il Comune spende 64mila euro

Il Comune di Quartu sceglie di fare arrivare direttamente da Parma l’asfalto a freddo che, per i prossimi tre anni, sarà utilizzato per riparare le decine di strade piene di buche e fossi. La decisione è arrivata dagli uffici dell’Ambiente, la firma per l’affidamento della fornitura è del dirigente del settore, Giulio Barca. A ottenere i soldi è la srl “Sabbie di Parma”, che ha la sede a Polesine Zibello, paese di poco più di tremila anime. 21500 euro per il 2022, altrettanti per il 2023 e per il 2024, un contratto triennale che prevede, oltre all’asfalto, anche “altri materiali per la manutenzione delle strade”. Infatti, si legge che è necessario “provvedere alla manutenzione ordinaria nelle strade comunali, al fine di evitare problemi al transito veicolare e pedonale”. La scelta è caduta sulla ditta emiliana perchè nel portale Sardegna Cat è stata l’unica offerta arrivata, nonostante ci fossero 5 inviti a partecipare fatti ad altrettante ditte.

E così, l’asfalto per le nuove strade quartesi arriverà dall’Emilia Romagna. Nel cronoprogramma del Comune c’è il secondo lotto di lavori da fare partire subito dopo le vacanze pasquali in varie zone della città, per la gioia dei tantissimi cittadini infuriati per le buche e i crateri nelle troppe strade groviera.