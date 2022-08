A Quartu il canile resta un sogno: 435 cani in trasferta, il Comune spenderà due milioni

I cani salvati dalla strada a Quartu? Sino a dicembre rimarranno nel canile Shardana, poi il Comune promuoverà il bando per l’affidamento e la custodia, sino al 2025, degli attuali 435 cani ospitati nel canile privato. È tra le novità emerse nell’ultimo Consiglio comunale, annunciate dal vicesindaco Tore Sanna in risposta all’interrogazione, primo firmatario il meloniano Michele Pisano, sulla custodia, il ricovero e il mantenimento dei cani abbandonati. Ogni animale costa in media circa cinque euro al giorno alle casse comunali. Nella terza città della Sardegna in canile vero e proprio non esiste: “Ci sarà solo nel 2026, e prima bisognerà attendere l’ufficializzazione del Puc. Sino al 2025 stipuleremo una convenzione con il canile che vincerà il bando europeo”.

E i gatti randagi? Attualmente non c’è nessuna novità per loro, forse saranno inseriti nel canile che sorgerà, chissà quando e chissà dove. Anche se qualche ipotesi già circola: o Sa Serrixedda o nella zona del litorale, molto improbabile che cucce e ciotole possano trovare spazio nel centro città. “I 435 cani che assiste Shardana sono destinati ad aumentare nei prossimi anni, quella dell’abbandono è una piaga ancora troppo potente”, aggiunge Sanna. “I costi per il mantenimento dei cani saliranno anche a 600-700mila euro”.