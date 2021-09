A Quartu crollano i contagi, 200 in meno in un mese: “Preoccupano i 15 positivi ricoverati”

Il calo è netto e, negli ultimi giorni, costante. La quarta ondata del Covid, rafforzata dalla variante Delta, fa crollare il numero di positivi a Quartu Sant’Elena: il dodici agosto erano ben cinquecento, oggi sono 338 e, come ultimissimo aggiornamento, ci sono anche trentaquattro nuovi guariti a fronte di sei nuovi casi certificati. Effetto anche delle vaccinazioni che, nell’hub di via Beethoven, vanno avanti a ritmo costante, superando quasi sempre la cifra delle mille inoculazioni al giorno. Dati confortanti, quindi, ma l’attenzione rimane massima. Lo fa capire il sindaco Graziano Milia: “Non è rassicurante che siano tornati ad essere quindici i ricoverati in ospedale. Nessuno di loro dovrebbe essere in terapia intensiva ma questo particolare va preso con beneficio di inventario perché per motivi di privacy questi elenchi non ci vengono trasmessi”.

Nelle ultime 24 ore, poi, arriva un’altra bella notizia dal centro tamponi allestito nella palestra di via Nenni: “Ottanta test, sono risultati tutti negativi al Coronavirus”.