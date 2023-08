A Pula la finale regionale “La Perla d’Italia Sardegna” con la campagna contro il bullismo

Organizzato da Francesco Pandolfi in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Pula e la Pro Loco di Pula, un importante evento socio-culturale, di spettacolo e moda, ma anche musica e arte. Una grandissima sensibilità da parte dell’Assessore alla Pubblica Istruzione, alla cultura e alle politiche sociali Manuela Serra, Donatella Fa Assessore al Turismo, Spettacolo e Attività Produttive e Paolo Trudu Presidente della Pro Loco. Ad aprire la serata i saluti del Sindaco Walter Cabasino.

Ci sarà una Giuria Tecnica composta da 20 autorevoli giudici. “Avremmo diversi rappresentanti della Regione Autonoma della Sardegna che ha fortemente seguito ogni tappa regionale del Concorso conferendo il patrocinio per la Campagna Nazionale contro il Bullismo e Cyberbullismo attraverso il Libretto “La mia difesa personale è una truffa”? ideato da Sabrina Meloni tecnico turistico culturale e Docente” spiega Pandolfi.

Presidente di Giuria Valeria Satta Assessore Regionale all’agricoltura. Ci sarà Sabrina Meloni, tecnico turistico culturale e docente e staff della Perla Italia Sardegna, ancora la Consigliera Regionale Sara Canu e Presidente della II Commissione Permanente che si occupa di cultura e spettacolo, l’avvocato Solange Pes della Segreteria di Presidenza del Presidente della Regione. Nadia Mombelli Direttrice del Centro Commerciale I Fenicotteri , Mary Emme Testimonial per il suo ritorno alla vita dei casting Sardegna del concorso, Paolo Trudu Presidente Pro Loco Pula, i Consiglieri Comunali Paolo Serci e Simona Urru in rappresentanza dell’amministrazione di Pula, Claudio Atzori rappresentante dei Bads Basket Disabili Sardegna, Milena Masala la super Tifosa del Cagliari, Alfio Uda Presidente di Sardegna Accessibile, Marta Tronci cantante, Maurizio Sanna Presidente dell’Avis di Pula, Manuela Krenner rappresentante dell’ A.M.Dancing di Pula, Angelo Sollai artista e braccio destro di Pandolfi in ogni esibizione, famoso anche per le varie trasmissioni nazionali, dove i ragazzi faranno anche un esibizione. L’Evento ha anche il patrocinio del Comune di Monserrato rappresentato dall’Assessore alle politiche sociali Claudia Lerz, ancora il patrocinio del Comune di Settimo con la rappresentante l’Assessore Nicoletta Pitzalis.

A presentare la serata, Francesco Pandolfi accompagnato da due figure femminili, Enrica Micconi e Vanessa Borto scelte perché molto sensibili alle tematiche sociali, “Micconi psicologa e Borto ha sempre lavorato con gli anziani.

Ci saranno 27 finalisti di ogni età dai bambini di 3 anni fino a persone di oltre 60 anni, uomini e donne e persone con disabilità, che saranno giudicati attraverso due specialità, la prima una passerella in costume e l’altra a scelta tra abito casual o elegante o performance (ballo, canto, teatro, etc). Tutti i concorrenti sono divisi in 7 categorie per età come è avvenuto per tutte le selezioni verranno premiati tutti, perché non si vuole escludere nessuno e nessuno è migliore di qualche altro, ma attraverso questo concorso si cresce artisticamente, culturalmente e personalmente, lo spirito è divertirsi, tutti quelli che hanno preso la fascia durante i casting accedono alla Finalissima Nazionale che si terrà dal 3 al 7 settembre in Campania dove la madrina è Manuela Arcuri, ospite d’onore Paolo Ruffini e presenterà Maria Monsè, gli organizzatori sono Maurizio Cicoli e Francesca Maroni e anche lì verrà presentata la Campagna Nazionale contro il Bullismo e Cyberbullismo e tutti verranno omaggiati del Libretto.

Tornando al 22 agosto non solo passerella ma ci sarà musica con gli artisti Alexone e Nazario con la loro canzone “Un giorno d’estate” la più ascoltata in Sardegna, in una settimana i fans hanno creato oltre 5000 video sui social. Ancora ci sarà la Scuola di ballo di Pula A.M.Dancing guidata dall’insegnante Mauela Krenner con una decina di ragazzi scelti per rafforzare il messaggio della Campagna Nazionale Contro il bullismo, ci sarà anche prima una mia piccola dimostrazione e Angelo l’Esperto conosciuti sul web con oltre 50 milioni di visualizzazioni, usciti in quasi tutte le trasmissioni nazionali. Subito dopo un omaggio contro la violenza sulle donne con esibizioni di difesa personale dei concorrenti”. Pandolfi attraverso questo Progetto sociale realizzerà un Docufilm incentrato sulle tematiche sociali quali violenza sulle donne, bullismo e cyberbullismo, inclusione sociale e integrazione. “Ancora durante la serata ci sarà una passerella contro il bullismo e cyberbullismo dove sfileranno i concorrenti, l’Avis, i bads, sardegna accesibile, bambini, uomini, donne, ragazze, persone con disabilità.