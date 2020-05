“A Porto Torres risaliti i casi di Coronavirus, in città troppi non rispettano le distanze”

Arriva quasi come un fulmine a ciel sereno, a Porto Torres, il nuovo dato sui positivi al Coronavirus. A diramare il bollettino aggiornato è il sindaco Sean Wheeler: “Sono nuovamente aumentati i positivi, risaliti a 27. Stabili le persone in quarantena perché sono state a contatto con casi di infezione accertata, sette. Sempre un ricoverato tra i positivi”. Wheeler rimprovera quei concittadini che non starebbero rispettando le regole della fase due: “Tanti mi hanno segnalato situazioni ambigue in città. Gruppi di persone, distanze di sicurezza non rispettate, violazioni delle principali norme di buon senso. Le Forze dell’ordine sono sul territorio. Ma il buon esito della fase due dipende da noi e dal nostro comportamento”.

“Ci sono state delle riaperture, ma le precauzioni e le regole di base non sono variate. E ricordo che Porto Torres è sempre ed ancora tra i Comuni più colpiti dal #Covid19 in Sardegna. Le indicazioni per combattere il Coronavirus ci sono e le dovremmo conoscere ormai a memoria. Usiamole”.