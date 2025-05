Dopo la denuncia social del sindaco del Umberto Oppus, un giovane del paese ha confessato lo sfregio compiuto la notte scorsa ai danni della statua di Gigi Riva, inaugurata lo scorso 9 novembre. Stando a quanto riferito alle forze dell’ordine, il ragazzo avrebbe agito sotto effetto di alcolici.

A rendere noto il pentimento dell’autore dello sfregio è lo stesso sindaco: “Ho apprezzato, personalmente e come Sindaco, il fatto che chi ha danneggiato la statua di Gigi Riva abbia riconosciuto, presentandosi alla Caserma dei Carabinieri, l’ errore e il danno commesso assumendosi oltre alla piena responsabilità anche il costo totale delle spese di restauro. Abbiamo sentito l’ artista Mario Matta che da domani sarà al lavoro per restaurare la statua che, prima in Italia, è stata sistemata nella piazza Gigi Riva.” E conclude: “Spero di reinaugurare a breve la statua restaurata”. Già da domani l’artista Matta lavorerà sulla scultura per riportarla all’originaria bellezza e restituirla al paese.