Cagliari, ancora un grave investimento di pedoni: travolta una coppia di coniugi in via Po. Non si fermano neanche alla vigilia di Natale gli incidenti in città: marito e moglie di circa 80 anni finiscono in gravi condizioni, ricoverati al Brotzu in codice rosso. Si trovavano a ridosso delle strisce pedonali quando sono stati centrati in pieno da un’auto in corsa. Per fortuna entrambi non sono in pericolo di vita, sul posto sono presenti per i rilievi gli agenti della Polizia Locale. Sul posto sono intervenute due ambulanze dei Sardi Soccorso.