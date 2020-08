A Nurri diciotto nuovi positivi al Coronavirus, il sindaco: “Triste giornata per la città”

“Una triste giornata per Nurri: non solo un vasto incendio ha interessato il territorio, l’Ats ha comunicato la positività al Covid-19 di 18 persone”. A scriverlo sulla sua pagina personale di Facebook è il sindaco del paesino del Nuorese, Antonello Atzeni. “Quello che oggi ho vissuto e che non avrei voluto vivere e non avrei voluto raccontare e commentare come cittadino e come amministratore di questo Comune, come annunciato ieri grazie alla presenza puntuale dell’Azienda Tutela della Salute (Ats) sono stati fatti un certo numero di tamponi. Con tanta tristezza solo adesso mi è stato comunicato da parte dell’unità di crisi che oltre ai due positivi dei giorni passati si sono aggiunte altre 18 persone di Nurri positive al Covid19. Notizia positiva è che sono state ‘tamponate’ tre persone di Siurgus Donigala e sono risultate tutte negative”.

“Domani sentita la responsabile dell’Unità di Crisi sarà presente per visita domiciliare il personale medico ATS per constatare personalmente lo stato di salute di alcuni risultati positivi. Nel frattempo alle persone “sospette” non “tamponate” che sono state a contatto con i positivi due consigli: rivolgersi al medico di base, con sintomi o senza, sarà sua cura contattare l’unità di crisi, ricostruire i successivi contatti o incontri con le persone risultate positive, questo è molto importante. Se avete dei dubbi, aspettate i prossimi tamponi, possibilmente in isolamento fiduciario, al fine di circoscrivere maggiormente il virus. Evidenzio che la situazione è sotto controllo e l’Amministrazione opera in contatto continuo con le autorità sanitarie, con la protezione civile regionale e con le forze dell’ordine per monitorare costantemente gli sviluppi dell’emergenza. Invito tutta la cittadinanza a mantenere la calma e ad osservare le disposizioni in tema di distanziamento fisico, di utilizzo delle mascherine nei luoghi al chiuso e all’aperto in piazze e ove si presentino possibilità di assembramenti, a igienizzarsi di frequente le mani e a rispettare scrupolosamente tutte le disposizioni nazionali e regionali”.