A Monserrato l’evento conclusivo di “Reinas, donne che si distinguono”

L’Associazione S’Atza, operante nel settore socioculturale da diversi anni, da sempre in difesa del ruolo fondamentale della donna nei diversi ambiti della società odierna porta avanti una iniziativa come “Reinas” per celebrare l’apporto fondamentale alla crescita collettiva che le donne offrono con la propria maestria e professionalità.

In una giornata tutta dedicata al ruolo della donna, “avremo il piacere di assistere ad esibizioni musicali, pittoriche, culturali e ascoltare dalla loro viva voce esperienze ed aneddoti che hanno significato all’interno del mondo in cui operano, da protagoniste in una società che spesso minimizza o non riconosce a dovere il loro sforzo per renderla migliore” comunica l’associazione.