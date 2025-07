“È un onore per noi conferire la cittadinanza onoraria del nostro paese al cantautore Alessandro Mahmood come segno di profonda stima e gratitudine, per l’elevato contributo offerto alla musica italiana, per il grande e forte legame con il paese di Orosei, luogo di ispirazione per il noto cantautore che ha toccato le vette di un indiscusso e meritato successo. Riteniamo che il riconoscimento della cittadinanza onoraria costituisca un gesto simbolico di grande valore, capace di rafforzare il senso di appartenenza e identità culturale. Alessandro Mahmood è una figura di spicco nel panorama musicale nazionale e internazionale, e il conferimento di tale onorificenza è motivo di orgoglio per tutta la comunità di Orosei”. Con queste motivazioni il consiglio comunale di Orosei, nel nuorese, cittadina di origine della mamma del cantautore, ha conferito la cittadinanza onoraria ad Alessandro Mahmood, omaggiandolo con una pergamena e con le chiavi della città.

Un legame fortissimo quello di Mahmood con la Sardegna, dove torna ogni estate per trascorrere a Orosei qualche settimana in compagnia di zii e cugini. “Qui è dove ritrovo me stesso, il luogo che riesce a mantenermi con i piedi ben piantati per terra e dal quale è nata l’ispirazione che mi ha portato a realizzare molti dei miei brani. Non avrei mai pensato che un giorno avrei ricevuto questo onore, a ulteriore dimostrazione del grande affetto che sento ogni volta che torno a Orosei”, ha detto.

L’iniziativa è stata promossa dalla sindaca Elisa Farris, con la collaborazione dell’assessore alla Cultura Mario Siotto, della consigliera Daniela Contu e di tutto il consiglio comunale, dove questa sera si è svolta la cerimonia.