Dramma assurdo oggi a Montalto di Castro, in provincia di Viterbo. Un ragazzo di 17 anni si trovava nei pressi del camping Villaggio California e aveva scavato una buca giocando con i fratelli più piccoli. Una volta terminata la buca, profonda circa un metro e mezzo, il 17enne vi è entrato ma le pareti hanno ceduto e la sabbia lo ha travolto, seppellendolo. I fratellini hanno dato subito l’allarme appena si sono accorti dell’accaduto ma purtroppo l’intervento del 118 non è servito, per io giovane era ormai troppo tardi.

Il giovane, romano, era in vacanza con la famiglia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Tuscania.