Cumuli di spazzatura abbandonati da giorni proprio accanto a una delle strade centrali di Quartu. La denuncia arriva da un cittadino esasperato che segnala lo stato di degrado in via Brigata Sassari, accanto alla filiale della Banca Intesa. “Spazzatura buttata da degli incivili di turno e lasciata lì per 10 giorni”, scrive un residente. “È vergognoso che in un palazzo di studi e uffici non si possa neanche suonare il campanello per il fetore che esala il pattume”. A preoccupare, oltre all’odore insopportabile, è anche l’immagine di incuria nel cuore della città, tra uffici e attività frequentate quotidianamente. “Dov’è la Devizia?”, si chiede il cittadino, riferendosi alla società incaricata della raccolta rifiuti. L’ennesima segnalazione che solleva interrogativi sulla gestione della pulizia urbana e sulla tempestività degli interventi.