La Sardegna si fa ancora onore a La Ruota della Fortuna, l’amatissimo quiz di canale 5 condotto da Gerry Scotti.
Questa volta a portare in alto la bandiera dell’Isola è Angelica da Domusnovas, giovane assicuratrice e madre di 3 bambini.
Dopo una partita difficile, tanta pazienza e un pizzico di fortuna che è sempre fondamentale, Angelica diventa campionessa arrivando all’agognata Ruota della Meraviglie. L’assicuratrice sarda risponde correttamente a una domanda su 3, vincendo la busta contenente 15 mila euro che sommati a quelli conquistati in puntata le permettono di portarsi a casa un bel tesoretto da 30 mila euro.