A Dolianova le fiamme divorano rifiuti e carcasse d’auto: maxi lavoro per i Vigili del fuoco

Grande e duro lavoro per i Vigili del fuoco, questo pomeriggio, a Dolianova, per un incendio scoppiato nelle campagne di Su Cuccureddu. Il rogo ha divorato rifiuti e alcune carcasse d’auto. Non si sa ancora se, dietro le fiamme, possa esserci o menoa mano dell’uomo. I pompieri hanno domato il fuoco grazie anche a un’autobotte e due autopompe. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia Locale.