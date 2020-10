Cagliari, 28enne travolta da un’auto vicino alle strisce pedonali in via dei Donoratico

Incidente con feriti, in serata, a Cagliari, nel rione della Fonsarda. Una ventottenne cagliaritana è stata investita dall’auto guidata da un 67enne di Sinnai mentre stava attraversando, in prossimità delle strisce pedonali, in via dei Donoratico. La giovane è rimasta ferita ed è stata trasportata da un’ambulanza del 118 all’ospedale Brotzu in codice giallo. Sul posto la polizia Locale per i rilievi di legge.