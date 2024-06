A Capoterra con 1 milione e mezzo di euro ringhiera messa in sicurezza

Capoterra – Parco Liori, “la ringhiera è messa in sicurezza”: intervento da 1,5 milioni di euro per la riqualificazione della zona, il progetto definitivo è alle battute finali ed entro l’anno verranno affidati i lavori. Il sindaco Beniamino Garau: “Dispiace che non abbiano notato le nuove griglie di scolo in via Satta che, dopo 40 anni, sono state sostituite”. Un muro un po’ sgretolato e la ringhiera non del tutto allineata ha fatto scattare le preoccupazioni da parte di alcune mamme che, con i loro piccoli, frequentano l’area green di via Satta e affidato la segnalazione al presidente della commissione vigilanza Silvano Corda che, immagini a portata di mano, ha chiesto pubblicamente al sindaco e alla sua amministrazione di intervenire per mettere in sicurezza la recinzione. “La ringhiera è così da parecchio” ha spiegato Garau a Casteddu Online” è messa però in sicurezza, stiamo investendo un milione e mezzo di euro per metter mano a tutta la piazza. Abbiamo preso dei fondi Pnrr, è un progetto in fase definitivo per passare all’affidamento dei lavori entro quest’anno ma, a ogni modo, vigiliamo sempre affinché la sicurezza sia la priorità”.

“Mi spiace abbiano guardato una ringhiera storta e non abbiano apprezzato che, per esempio, le griglie di scolo di via Satta siano state sostituite dopo circa 40 anni, queste cose mi lasciano un po’ perplesso” spiega il primo cittadino che, assieme alla sua squadra, ha attivato i progetti Lavoras che permetteranno, per almeno 8 mesi, di supportare operai e muratori “per sistemare tutte queste piccole cose”. Un’osservazione, infine: “Se vanno a cercare una ringhiera divelta allora sono poche le polemiche da sollevare o i disservizi della mia amministrazione”, conclude Garau.