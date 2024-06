Decimomannu, emozioni fra auto d’epoca e bersaglieri in congedo

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Grandissimo successo per la manifestazione ” Aspettando l’ Estate ” che si e’ tenuta sabato primo Giugno al Polo Fieristico di Decimomannu. Protagoniste le intramontabili auto d’ Epoca e la ” Fanfara dei Bersaglieri in Congedo ” . L’ Evento e’ stato organizzato dall’ Associazione ” Guardie Ambientali Terra Sarda” con il Patrocinio gratuito del Comune di Decimomannu ed in collaborazione con il Coordinamento Protezione Civile e Ambiente ” Prociv Arci “. Sin dalle primissime ore del mattino le autovetture , provenienti dal Capoluogo e da varie localita’ dell’ Isola , hanno raggiunto la periferia dell’ abitato e si sono schierate nell’ area dedicata . Impeccabili e tenute splendidamente le numerose auto presentate dal ” Gruppo Old Cars Friends ” che ha consentito al pubblico di ammirare degli autentici gioielli che hanno fatto la storia dell’ automobilismo italiano ed internazionale. In evidenza , tra le tante una spettacolare Alfa Romeo Giulietta Spider del 1959 , una rarissima Fiat 500 D del 1963 , una interessantissima Lancia Fulvia Sport S Zagato del 1972 ed ancora Fiat 850 Coupe’ del 1972, Alfa Romeo Gt Junior del 1972 , Autobianchi A 112 Prima serie del 1972 , Alfa Romeo Spider ” Coda Tronca ” del 1975 , Alfa Romeo Giulia 1.3 Super , Mp Lafer del 1974 , Morgan Four Four del 1975. Notevole inoltre l’ esposizione che il ” Gruppo Old Cars Friends ” ha riservato per le autovetture francesi , presentando una originalissima Citroen Ami 8 del 1968 , quattro coloratissimi esemplari di Citroen Mehari , rispettivamente del 1973 , 1976, 1978 e 1981 ed inoltre un allestimento estremamente interessante riguardante le due ” Gemelle Diverse ” Citroen Ln e Peugeot 104 entrambe del 1979.

Protagoniste anche le iconiche Fiat 500 presentate dall’ Associazione AMAME di Monserrato , sempre curatissime e le altre presentate dal ” Gruppo Old Cars Friends “. Notevole anche la presenza delle Sportive Alfa Romeo con modelli di assoluto pregio come l’ Alfa 75 3000 V6 America del 1988 e altre tre Alfa 75 rispettivamente di colore grigio metallizzato del 1989, rosso del 1991 e bianco del 1989 . Sono state numerosissime le autovetture presenti all’ evento , in evidenza anche una Mercedes 190 E-201 del 1987 , una Fiat Coupe’ 1.8 16V del 2000 ,una Lancia k Berlina del 1997 , una Fiat 500 Sporting del 1997 , una Mercedes 200-W 124 del 1990 ,una Citroen Saxo Sport ed una Lancia Delta Hf bianca .Ha suscitato notevole interesse anche un Camioncino Fiat 616 del 1968 allestito con degli originali bidoni in alluminio per la raccolta del latte posizionati sul cassone. Completano la prestigiosa rassegna le motociclette tra cui un bellissimo Sidecar Jawa, Lambrette e Vespe. Interessantissima

una collezione di motociclette presentata all’ evento da un collezionista che ha consentito di ammirare una Fantic Motor Gt 4 marce del 1978 , una Maico 250 del 1978 , un Caballero regolarita’ Mig 26 del 1982 , una Maico 250 del 1982 ed una Maico 490 del 1983. La manifestazione aperta con il saluto della Sindaca Monica Cadeddu , oltre alla bellissima esposizione statica delle autovetture ha visto anche la ” Presentazione ” delle stesse fatta al microfono dai rispettivi proprietari , un aspetto questo assolutamente nuovo ed innovativo che ha consentito al pubblico di conoscere particolari inediti ed esperienze provenienti dal vissuto dei partecipanti all’ evento. Nel primissimo pomeriggio le simpaticissime Citroen Mehari hanno dato vita ad un percorso in parata che ha suscitato grande entusiasmo tra gli appassionati . Intorno alle 16,00 le autovetture hanno sfilato in corteo tra le vie dell’ abitato per poi riposizionarsi nell’ area a loro dedicata all’ interno del Polo Fieristico. Grande e’ stata l’emozione per la partecipazione della ” Fanfara Bersaglieri in Congedo Pasquale Russo ” dell’ Associazione Bersaglieri d’ Italia sezione di Dolianova che ha reso omaggio al Monumento ai Caduti alla presenza della Sindaca del Comune di Decimomannu . Sono stati dei momenti di intensissima emozione quelli che si sono vissuti davanti al Monumento ai Caduti dove e’ stato anche depositato un mazzo di fiori prima dell’esecuzione del ” Silenzio ” da parte dei Bersaglieri . Successivamente si e’ svolta un esibizione della ” Fanfara dei Bersaglieri ” presso il Polo Fieristico che ha anche dedicato un brano ad un ex ufficiale presente alla manifestazione . Una giornata intensa ed emozionante che ha consentito agli abitanti di Decimomannu e non solo di apprezzare degli stupendi gioielli del motorismo storico e di vivere momenti di autentica emozione con la ” Fanfara dei Bersaglieri in congedo ” . Un evento assolutamente da ricordare.