Lutto all’Università di Cagliari, addio alla 38enne economista Sara Pau

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Università di Cagliari in lutto. È venuta a mancare dopo una lunga malattia Sara Pau, dottoranda e assegnista al dipartimento di Scienze economiche dell’Università di Cagliari e che in questi ultimi due anni aveva continuato il proprio percorso di ricerca all’Università di Sassari.

Pau, 38 anni, era un’economista e aveva lavorato con i gruppi di ricerca di Adriana Di Liberto, ordinaria di Politica economica, e di Rinaldo Brau, ordinario di Scienza delle finanze.

In collaborazione anche con ricercatori e ricercatrici di altri settori, aveva pubblicato numerosi articoli scientifici e uno dei suoi lavori, scritto a quattro mani con la ricercatrice di statistica Giulia Contu e intitolato The impact of TV series on tourism performance: the case of Game of Thrones, era stato citato anche nelle pagine digitali di The Guardian e Forbes.

Sara era impegnata anche in politica e aveva ricoperto il ruolo di presidente del comitato di quartiere di Is Gannaus a Carbonia.

(Foto Carbonia.Net)