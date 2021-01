“A Cagliari un’intera famiglia positiva al Covid, stare chiusi in casa è micidiale”

“Un’intera famiglia positiva al Coronavirus a Cagliari”. A dirlo, in diretta su Radio Casteddu, è il direttore sanitario del Santissima Trinità e di altri 4 ospedali sardi, Sergio Marracini. Un focolaio domestico, in altre parole, scoppiato proprio nei giorni in cui sono consentiti i pranzi e gli incontri tra parenti: “Paradossalmente, il fatto di averci chiusi in casa e di aver chiuso in casa i gruppi familiari è micidiale”. Nel caso del gruppo familiare “tutto positivo, una dei componenti, la persona più anziana, si è positivizzata”. Si tratta di una nonna “che però non era a Cagliari”. Marracini, quindi, non approva questa misura-possibilità decisa dal Governo: “Sono uno di quelli che ha sempre detto che il contenimento in casa non era sicuramente uno strumento adatto, oltre ai danni economici che porta. Si deve lavorare di più sulla formazione e sulle informazioni ai cittadini. Se si riuniscono nonni con nipoti e figli, e c’è un solo positivo, a quel punto abbiamo fatto tombola”.