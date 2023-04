A Cagliari un musical imperdibile per raccontare la magnifica storia di Cenerentola.

Per i bambini e per le loro famiglie, tutti insieme.

Domenica 30 aprile alle ore 11.30, all’Auditorium del Conservatorio di Musica di Cagliari

La favola di Cenerentola è una delle più amate e più conosciute al mondo. Piace ai bambini, piace agli adulti.

La storia di Cenerentola è la rappresentazione del Bene che trionfa sul Male e questo è l’obiettivo esistenziale di ogni persona perbene.

Intorno a questo trionfo annunciato si sviluppa questo racconto della storia di Cenerentola, in un tripudio di colori, di recitazione, di ballo e di musica.

La prima del balletto dedicato alla fiaba che fece e che ancora fa sognare tutto il mondo si tenne presso il Teatro Bolshoy nel 1945.

Erano anni molto difficili per l’Unione Sovietica (e non solo) e la musica composta da Prokofiev rifletteva la tragedia delle sofferenze date dalla guerra, ma allo stesso tempo apriva alla speranza in un nuovo mondo di pace e di serenità ritrovata.

Cinque anni più tardi, nel 1950, Cenerentola (Cinderella) fu riproposta al grande pubblico come Film d’ Animazione da Wilfred Jackson,HamiltonLuske e Clyde Geronimi.

Fu distribuito negli Stati Uniti dalla RKO Radio Pictures quale dodicesimo Classico Disney basato sulla fiaba di Charles Perrault.

Le sue canzoni, tra cui I sogni son desideri e Bibbidi-Bobbidi-Bu, scritte da Mack David, Jerry Livingston e Al Hoffman, ottennero presto grande successo mondiale.

Il Film fece entrare la Disney in un nuovo periodo d’oro, pieno di novità con l’uso della televisione per realizzare degli spettacoli per famiglie e la costruzione di parchi di divertimento.

Il lungometraggio Cinderella impose definitivamente il concetto di Classico Disney.

La versione offerta è quella della Compagnia “Cuori con le Ali” nata da un’idea della famiglia Russi e da oltre 15 anni impegnata nel mondo del teatro e dello spettacolo musicale.

La Compagnia, oggi è apprezzata e riconosciuta dagli addetti al settore del teatro per famiglie in Milano ed hinterland.

Riconosciuta la professionalità con la quale gli spettacoli vengono portati in scena: dalla stesura dei testi alla scelta delle canzoni, alla minuziosa ricerca e cura del dettaglio nei costumi, delle parrucche e degli accessori di scena.

Il risultato finale, proposto al pubblico, è sempre teso a fare dei Musical dei momenti indimenticabili, non solo di svago ma anche di aggregazione e partecipazione.

L’attualità di Cenerentola è evidente nel contesto globale attuale caratterizzato da grandi tensioni di varia natura e dal conseguente bisogno umano di quiete e di speranza.

I biglietti per lo spettacolo, organizzato presso l’Auditorium del Conservatorio di Musica di Cagliari, alle ore 11.30 del prossimo 30 aprile (domenica) sono in vendita nei canali di Box Office Sardegna e nel punto vendita di Viale Regina Margherita, 43, a Cagliari.

Per ulteriori necessità è possibile contattare il Box Office al numero 070.65.74.28.