“A Cagliari residenti, turisti e ristoratori senz’acqua e senza luce per ore: la giunta Zedda resta a guardare”. L’affondo del consigliere Roberto Mura sul caso dei continui blackout in centro: “Disservizi idrici ed elettrici: il Comune non resti a guardare e tuteli i cittadini cagliaritani”.

Mura non ci sta, dopo le proteste delle scorse ore: “Negli ultimi mesi Cagliari è stata interessata da ripetute e improvvise interruzioni del servizio idrico e della fornitura di energia elettrica. Un fenomeno che ha causato disagi enormi alla cittadinanza, incidendo pesantemente sulla vita quotidiana delle famiglie e sull’attività delle imprese, dei commercianti e degli artigiani, con inevitabili ripercussioni economiche e organizzative.

La continuità dei servizi essenziali rappresenta un diritto imprescindibile e una condizione minima per garantire qualità della vita e competitività al nostro territorio. Non possiamo accettare che la normalità per i cagliaritani diventi quella di restare senz’acqua o senza luce per ore, senza informazioni chiare.

Pur non avendo competenza diretta sulla gestione dei servizi, il Comune ha il dovere di vigilare, raccogliere le segnalazioni dei cittadini e farsi portavoce presso i gestori e le autorità di regolazione. È necessario pretendere impegni concreti, piani di manutenzione e investimenti strutturali per ridurre il rischio che tali disservizi continuino a ripetersi.

Per questo, attraverso un’interrogazione consiliare, ho chiesto al Sindaco:

se l’Amministrazione sia consapevole della reale portata e frequenza dei disservizi;

quali azioni di monitoraggio siano state predisposte per documentare danni e criticità;

quali interlocuzioni siano state avviate con i gestori e le autorità competenti;

se siano stati richiesti piani di intervento e investimenti infrastrutturali;

come il Comune intenda coordinarsi con cittadini, categorie produttive e associazioni per affrontare i disagi e garantire comunicazioni tempestive.

Questa situazione non è più sostenibile: servono risposte chiare, impegni precisi e un’azione amministrativa costante. Ai cittadini e alle imprese di Cagliari non bastano giustificazioni: hanno diritto a servizi affidabili, sicuri e all’altezza di una città che vuole crescere ed essere attrattiva”, conclude il consigliere comunale del centrodestra Roberto Mura.