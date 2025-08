Dopo anni di segnalazioni e lamentele da parte dei residenti, arrivano le prime sanzioni in via Dante, nel tratto antistante la pizzeria Tandem. A confermarlo a Casteddu Online è il comandante della polizia municipale, Pierpaolo Marullo: “I controlli continueranno”. Ogni notte, la scena si ripete: decine di auto parcheggiate in doppia fila, sopra le isole spartitraffico, perfino davanti alla stazione della metro. Una sosta selvaggia che mette a rischio pedoni e automobilisti, con clacson, urla e schiamazzi a far da sottofondo per ore. “Non si vive più – raccontano esasperati i residenti –. Nessuno interviene, le pattuglie passano e fanno finta di niente”. Fino a ieri, via Dante sembrava una zona franca: niente multe, nessun controllo, mentre in altre zone della città – come piazza Yenne o le vie dei pub – i presidi sono costanti. Eppure, a poche decine di metri, ci sono centinaia di parcheggi regolari a strisce blu, gratuiti durante la notte. Le prime sanzioni rappresentano, almeno per ora, un segnale chiaro: il tempo dell’impunità sembra essere arrivato al capolinea.