Tutti aperti a Cagliari i mercati comunali nel giorno di Ognissanti: il 1° novembre quest’anno cade infatti di sabato, giorno sacro per la spesa nei mercati comunali, quello dove i commercianti incassano di più e hanno un maggior giro di clienti rispetto al resto della settimana. E dunque, nonostante il festivo, l’amministrazione ha deciso di lasciare aperti tutti i mercati.

“Sì è vero, il primo novembre le strutture di pizza Nazzari, via Quirra, Is Bingias e Santa Chiara, quindi tutti i mercati di Cagliari, accoglieranno regolarmente i cagliaritani e i turisti che arriveranno”, conferma l’assessore alle Attività produttive Carlo Serra. “Sabato i nostri concittadini possono dunque tranquillamente e regolarmente andare a fare la spesa”. Naturalmente contenti i boxisti che non dovranno rinunciare alla giornata di lavoro più importante della settimana.