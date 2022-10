A Cagliari il traffico impazzisce per colpa dei lavori della metro, automobilisti furiosi

A Cagliari il traffico impazzisce. In viale Diaz e viale Colombo, in via Tuveri e piazza Repubblica, anche in un pezzo di via Dante, tutti incolonnati con le auto per colpa dei lavori della metropolitana leggera. Il cantiere che consentirà di portare i convogli tra piazza Matteotti e la stessa piazza Repubblica paralizza il traffico. Una sola corsia in entrambi i sensi in viale Diaz, tappi e restringimenti in piazza Repubblica, per l’ira degli automobilisti. C’è chi ha necessità di raggiungere la zona del tribunale, chi piazza Matteotti. Impossibile cavarsela, in poco più di due chilometri, in meno di mezz’ora. Anche oggi gli operai incaricati dall’Arst erano al lavoro con ruspe e betoniere nel tratto di via Dante subito dopo i campi dell’Ossigeno e nella stessa stazione, sbarrata sino a chissà quando, di Repubblica. Sono almeno quattro i punti critici: due in viale Diaz, uno al semaforo di piazza Repubblica per chi arriva da via Tuveri e all’altezza dei due semafori del tratto di via Dante che costeggia il tribunale dei minori.

I cantieri dureranno ancora qualche settimana, e poi bisognerà capire se saranno fatti altri interventi prima del posizionamento dei binari della nuova metro.