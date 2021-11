A Cagliari gli studenti protestano e paralizzano il traffico: “Basta scuole insicure, cadono a pezzi: vogliamo trasporti gratuiti”

Centinaia di studenti protestano a Cagliari e paralizzano il traffico. la rabbia è tanta: “Abbiamo deciso di mobilitarci per ottenere una riforma che renda la scuola pubblica anche nella sostanza, più laica ed inclusiva. Vogliamo che vengano ridiscusse questioni come la valutazione numerica, l’esame di stato. Crediamo che si debba parlare di salute mentale nelle scuole e che gli studenti vengano supportati durante il percorso scolastico. Pretendiamo una riforma sull’ambiente, che salvaguardi il nostro pianeta”, spiegano gli studenti. Traffico in tilt sin da piazza Garibaldi.

“Vogliamo una riforma che tuteli i lavoratori, perché abbiano lavoro stabile e pagato. Per troppo tempo siamo rimasti ai margini delle questioni importanti da trattare per il governo, ed ora è il momento, per noi, di riprenderci quel posto tanto atteso.

È il momento di cambiare. Lottiamo per una scuola fatta su misura di studenti, una scuola gratuita, sicura, accessibile.