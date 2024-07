A Cagliari fame di parcheggi e taxi: “Possiamo gestire quelli regionali in viale Trieste e più corse notturne”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

I parcheggi di proprietà della Regione nel viale Trieste a Cagliari e nelle strade limitrofe? Li può gestire il Comune. E, in una città dove è tanta anche la fame di taxi dopo una certa ora, il piano è quello di eliminare il vincolo della seconda guida, dando ai tassisti la libertà di fare una “rotazione” che garantisca anche corse notturne. È il piano del sindaco Massimo Zedda. Il tema dei parcheggi l’ha affrontato a ridosso de sopralluogo al mercato provvisorio di San Benedetto: “Stiamo ragionando con Alessandra Todde, abbiamo dafo la disponibilità di poter gestire noi gli stalli presenti, abbiamo la Parkar”. E Zedda interviene anche sul multipiano chiuso da oltre quindici anni in via Caprera: “Meglio buttarlo giù e ricostruirlo nuovo, moderno. Servono risorse ingenti”, che potrebbero essere messe in parte dalla Regione e in parte dal Comune.

Dei taxi il sindaco ne ha parlato alla nostra Radio Casteddu: “Avvierò anche un’interlocuzione con i tassisti per incrementare le corse, anche quelle notturne, incrementando più ore di servizio anche con l’intervento delle seconde guide e eliminando il vincolo attuale, cioè una persona che non sia oltre il terzo grado di parentela”, spiega. “C’è un po’ di tempo a disposizione, il Consiglio comunale sarà presto operativo con le commissioni competenti per modificare il regolamento”