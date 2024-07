Quartu, musica e spettacoli ogni venerdì sino a ottobre in viale Colombo: “Così rifiorirà il commercio”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

A Quartu parte la seconda edizione di “Summer is back” e sarà una versione più lunga del previsto, visto che sono previsti 14 appuntamenti, ogni venerdì dalle venti a mezzanotte, dal 19 luglio sino al diciotto ottobre. Ad annunciarlo è il consorzio dei commercianti del viale Colombo, capitanato da Luca Stochino: “Previsti shopping, musica, arte e divertimento. L’iniziativa è promossa da noi e patrocinata dal Comune di Quartu, e mira a promuovere e sostenere l’attività dei soci del consorzio con una serie di eventi di carattere sociale e culturale che animeranno la città.

Ogni venerdì sera, dalle 20:00 alle 24:00, la Via del Mare si animerà con musica dal vivo. Jazz, blues, pop, rock e DJ set saranno protagonisti, creando un’atmosfera coinvolgente grazie alla collaborazione con i ristoratori locali. Coinvolte numerose associazioni culturali: Baetorra, Emozionamente, Federazione Italiana Sommelier, Fenalc, Flow the Elements, Forme e Poesia nel Jazz, Libri à Buffet, Muay Thai Serra, Neverland, Propositivo e Quartu in Bici: attività sportive. Collaborazione attiva anche con la ProLoco, la cooperativa sociale Laurus e altre istituzioni locali.

GLI EVENTI: – Più di 50 band e musicisti si esibiranno lungo i marciapiedi e nelle piazze della Via del Mare. Il festival culminerà il 19 ottobre con il compleanno della Via del Mare. “Siamo felici di annunciare la seconda edizione del festival ‘Summer Is Back’, nata grazie al lavoro corale dell’amministrazione comunale, dell’assessorato alle Attività Produttive, degli assessorati alla Cultura, ai Servizi Sociali, allo Sport e Istruzione, delle associazioni culturali, della Proloco e delle attività ristorative e commerciali. Questo evento mira a rendere la Via del Mare di Quartu un’attrattiva per cittadini e turisti”.