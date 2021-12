“A Cagliari 300 positivi, i contagi stanno risalendo: mascherine a Natale e per tutte le feste”

A Cagliari il Natale 2021 è all’insegna dell’animazione per le strade, nelle piazze e al Bastione, ma soprattutto all’insegna della prudenza. In attesa di conoscere le decisioni sulle nuove restrizioni del Governo Draghi, la musica in città non cambia, almeno sino all’Epifania: mascherine obbligatorie all’aperto, nelle vie centrali e nei giorni segnati in rosso sul calendario. Il sindaco Paolo Truzzu, nel fare gli auguri di “buon Natale” a tutti i cagliaritani, rimarca e ricorda che il peggio non è passato: “Rispettiamo le regole e stiamo attenti. Siamo stati tra i primi Comuni a fare l’ordinanza per le mascherine, non è mai semplice e facile prendere certi provvedimenti ma bisogna garantire festività serene alle attività commerciali e alle famiglie. I controlli ci sono e ci saranno”, avvisa il primo cittadino. A svolgerli, “anche quelli legati al green pass”, la polizia Locale e le altre Forze dell’ordine, come già deciso nel tavolo in prefettura. E nel capoluogo sardo, purtroppo, risalgono i contagi da Coronavirus.

“Abbiamo trecento positivi, ciò che ci fa bene sperare è che solo otto persone sono ricoverate all’ospedale con una percentuale, sui positivi stessi, del tre per cento. Risultati nettamente inferiori alle oltre ondate”. Ma la prudenza, appunto, non è mai troppa.