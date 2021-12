Due nuovi casi di variante Omicron scoperti a Cagliari, i positivi vivono nell’hinterland

Due nuovi casi di variante Omicron scoperti a Cagliari, si tratta di persone residenti nell’hinterland. A fare la scoperta il Policlinico di Monserrato, nel laboratorio di analisi dell’Aou cagliaritana: “Si tratta di persone tra i 40 e i cinquantacinque anni”, spiega il direttore sanitario Nando Coghe. Salgono così a cinque i casi sicuri, e presto potrebbero essere sei: c’è infatti un caso sospetto che ha portato i medici a compiere ulteriori verifiche. I nuovi casi di Omicron non si sa ancora se siano “importati” (come nel caso di sardi di rientro da un viaggio all’estero o nel resto d’Italia) o meno: nel primo caso, il virus non sarebbe quindi circolato in Sardegna. Nel secondo caso, invece, si avrebbe la conferma che la temibile variante, con ben trentadue mutazioni, è ufficialmente arrivata anche nell’Isola.