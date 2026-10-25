Una perdita per la sua famiglia e i tanti amici che la ragazza aveva, molto conosciuta in paese ieri purtroppo è giunta la triste notizia della sua perdita.

Sui social si moltiplicano i messaggi dedicati a Roberta, l’ennesima vittima di quel male che ogni giorno spegne tante, troppe persone. Non guarda in faccia nessuno, compare all’improvviso e le cure, ancora oggi, non garantiscono la guarigione. Solo ieri è stata salutata Viniana a Villa San Pietro, un’altra guerriera che ha perso la lotta contro il cancro.

“Roberta non ti dimenticheremo mai … eri una donna meravigliosa … avevi pensieri, parole bellissime, Decimo perde una donna Straordinaria” si legge tra i tanti ricordi dedicati alla donna.