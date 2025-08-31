Ennesimo appello da parte di chi ha la necessità del prezioso dono altrui per vivere: “Donare sangue oggi è più importante che mai”.

Una problematica già denunciata da tempo e che la scorsa settimana ha fatto saltare molte trasfusioni al Microcitemico di Cagliari: “Non solo per la mancanza di sangue, ma anche per carenza di personale sanitario, rimandando a casa i pazienti come fossero pacchi postali” spiega Marco Mameli, consiglio esecutivo presso Avis Provinciale Cagliari OdV.

Pochi giorni fa, inoltre, “si è verificato un ennesimo fatto gravissimo: non è partito il volo che avrebbe dovuto portare le sacche di sangue necessarie a tanti pazienti. Non è stato predisposto neppure un volo alternativo. Risultato? Persone costrette a rimandare cure vitali”.

Trasfusioni rimandate che generano caos e preoccupazione: “Ogni giorno in Sardegna si sfiora il collasso. Pazienti politrasfusi rimandati a casa, interventi chirurgici annullati, vite sospese.

Questa non è un’emergenza passeggera: questa è una crisi sanitaria”.

Un appello, infine, a tutti i sardi in particolar modo: “Donare sangue oggi è più importante che mai”.