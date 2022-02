A Pula il virus entra nella comunità per anziani ed è boom contagi: “Ventuno positivi, 193 in tutto il paese”

Il Coronavirus entra nella comunità alloggio “Fra Nazareno”, a Pula. A comunicarlo è la sindaca Carla Medau: “Ventuno” i casi riscontrati tra i nonnini della struttura pulese, e in paese sono ben “193” i casi accertati di contagi. Accertati, o quasi. Infatti, con anche “cinquantaquattro guariti” e con i “cittadini che stanno tutti bene”, la sindaca pulese ammette che “la situazione è molto delicata. Il numero dei positivi è approssimativo perché molte famiglie non compaiono né negli elenchi Ats, né si sono messe in contatto con noi. Siamo leggermente in affanno anche nell’attivazione delle procedure anti Covid-19”. Da qui l’appello a tutta la cittadinanza: “Vi chiedo dunque di essere pazienti. Ricordate di rispettare le principali norme e anti Covid-19 e di essere prudenti”.