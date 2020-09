Sono circa 5,6 milioni gli studenti che oggi rientrano in classe in 13 Regioni. In totale quest’anno gli alunni sono oltre 8,3 milioni, di cui 7,5 nell’istruzione pubblica. Il numero è in calo di oltre 90mila unità rispetto allo scorso anno. E la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, stamani, ad Unomattina, ha augurato buon anno scolastico agli alunni.

