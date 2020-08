389 identificati e 94 bagagli controllati: l’operazione della polizia in Sardegna

389 identificati, 12 stazioni controllate e 94 bagagli controllati per il controesodo nell’ambito dell’operazione “Stazioni Sicure” della Polizia di Stato in Sardegna.

389 identificati, e 94 bagagli controllati: questi i risultati conseguiti in occasione dell’operazione “Stazioni Sicure” di ieri, che ha visto impegnati 32 operatori della Polizia Ferroviaria in 12 stazioni ferroviarie della Sardegna.

L’operazione straordinaria ha impegnato il Compartimento Polizia Ferroviaria per la Sardegna nel rafforzamento delle misure di vigilanza e controllo dei vari scali ferroviari per il controesodo: particolare attenzione è stata riservata ai momenti di maggiore afflusso dei passeggeri e alle aree dedicate alla sosta.

Personale in uniforme e in abiti civili ha effettuato servizi di attenta vigilanza al fine di garantire la massima sicurezza dei viaggiatori e degli operatori RFI. L’attività operativa, ottimizzata grazie all’utilizzo degli smartphone ed ai metal detector in dotazione alle pattuglie, ha avuto quali primari obiettivi l’intensificazione dei controlli nei confronti dei viaggiatori e le verifiche sui bagagli: analogo impegno è stato profuso nei servizi di prevenzione volti al contrasto dei reati predatori.