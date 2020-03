20mila mascherine protettive per i cittadini del Sulcis-Iglesiente.

Da Lunedi 23 Marzo in poi l’Ordine Professioni Infermieristiche mette in produzione 20.000 mascherine protettive in polipropilene, per la distribuzione e nella disponibilità di cittadini del Sulcis Iglesiente e infermieri della sanità pubblica e privata, ospedaliera e territoriale.

Nella lotta al CoViD 19 ancora una volta scegliamo l’ambito della fattibilità e non della lamentazione, producendo nel nostro territorio quanto utile. Agire adesso significa proteggere la salute di chi e’ in prima fila con senso di responsabilita’ e limitare la diffusione del virus tra la popolazione.

Le mascherine protettive in tessuto spundbond – polipropilene dell’azienda “Nvolutia” in arrivo da Valencia, (Spagna), saranno prodotte e confezionate da artigiane volontarie del Comune di Calasetta in stretta collaborazione con la Pro Loco calasettana, e distribuite GRATUITAMENTE e direttamente dall’OPI Carbonia Iglesias nei luoghi di lavoro e delle risposte di cura e assistenza.

Garantiamo tutto il nostro supporto per il buon fine dell’iniziativa.