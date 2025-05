Nella tarda mattinata odierna i Carabinieri della Stazione di Giba, attivati da una telefonata al numero unico di emergenza 112, sono intervenuti nella località costiera di Porto Pino dove alcuni bagnanti avevano segnalato l’approdo di un piccolo natante.

Giunti sul posto, i militari hanno individuato sedici cittadini di presunta nazionalità algerina – quindici uomini adulti e una donna in stato di gravidanza – i quali, seppur provati dal viaggio, sono apparsi in buone condizioni di salute. Dopo un primo controllo sanitario sul litorale, il gruppo è stato trasferito con un mezzo di ditta convenzionata al Centro di prima accoglienza di Monastir, scortato dai Carabinieri della Stazione di Teulada, per le procedure di identificazione e gli accertamenti di competenza dell’Autorità di Pubblica Sicurezza.

L’imbarcazione utilizzata per la traversata – un barchino in vetroresina dotato di motore fuoribordo da 40 kW – è stata recuperata sulla spiaggia e sottoposta a sequestro penale dai militari intervenuti, al fine di consentire le verifiche tecniche e investigative disposte dall’Autorità Giudiziaria.