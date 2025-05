Brutto incidente questa mattina per un bimba di 12 anni. Stando ad una prima ricostruzione, la ragazzina stava passeggiando nel parco di Molentargius quando è rovinosamente caduta a terra, ferendosi gravemente ad una gamba. Immediati soccorsi, che hanno prestato le prime cure alla 12enne per poi trasportarla in elisoccorso in codice rosso al Brotzu di Cagliari.