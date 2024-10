16 anni dopo la tragedia, Capoterra ricorda le vittime delle alluvioni

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

4 le vittime locali, Antonello Porcu, Licia Zucca, Anna Rita Lepori, Speranza Sollai, strappate dall’abbraccio dei loro cari, sepolte da una marea di fango e detriti che si abbatté durante le prime ore del mattino. Impossibile dimenticare il 22 ottobre 2008, 16 anni sono trascorsi da quando un violento nubifragio colpì Capoterra. Fulmini, tuoni e una pioggia insistente, l’acqua aveva iniziato a invadere le case. All’improvviso, però, tutto precipitò, la marea di acqua e fango travolse il centro abitato, l’esercito fu chiamato per prestare soccorso a quelle persone disperate, impaurite, inconsapevoli del dramma che stavano vivendo. Uno scenario apocalittico, c’è chi si salvò per miracolo, abbandonando l’auto in corsa, che fu poi ritrovata in mare, come una moltitudine di oggetti di famiglia, ricordi di una vita. Il 22 dicembre del 2022 è stata istituita la giornata della memoria per le vittime delle alluvioni. Una giornata simbolica per ricordare chi non c’è più e ricordarsi che la natura è imprevedibile.

Domenica 27 ottobre alle ore 9.00 in piazza del municipio, si svolgerà una cerimonia per commemorare tutte le vittime delle varie alluvioni: la manifestazione di un ricordo “seppur doloroso, sempre vivo nei nostri cuori e nella nostra mente” ha espresso il sindaco Beniamino Garau.